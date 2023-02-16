محافظ جنوب سيناء ووزيرة البيئة ووزير الزراعة يدشنون مبادرة هنجملها للتنمية المستدامة

دشن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الخميس، مبادرة "هنجملها للتنمية المستدامة"، بغرس أشجار مثمرة بمنطقة ميناء الصيد بمدينة طور سيناء، والتي أطلقتها إحدى المؤسسات البيئية.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن المبادرة جرى تدشينها تدعيمًا للمبادرة الرئاسية 100" مليون شجرة مثمرة"، موضحًا أن المؤسسة أهدت المحافظة 10 آلاف شجرة مثمرة متنوعة، جرى اليوم تسليم 4500 شجرة كمرحلة أولي، ومن المقرر أن يجري دعم المحافظة بالمرحلة الثانية 5500 شجرة؛ تنفيذًا للبروتوكول المبرم بين المؤسسة ووزارة البيئة والزراعة.

وأوضح المحافظ، أنه سيجري توزيع هذه الشتلات على كافة مدن المحافظة، وذلك فيما يخص القطاع البيئي الخاص بالتجميل، أو دعم المزارعين، والمؤسسات الحكومية المختلفة، مثل "المدارس، والمساجد، والحدائق العامة، وذلك من خلال مديرية الزراعة بالمحافظة.

وقدم محافظ جنوب سيناء الشكر والتقدير للمؤسسة، مثمنا دورها الهام في تنفيذ المبادرة ونشر ثقافة زراعة الأشجار المثمرة، ورسم البسمة علي وجوه أهالي المحافظة، كما أثنى على حرص وزارتي البيئة والزراعة على دعم المحافظة، وتكاتف كليهما لزيادة المسطحات الخضراء بالمحافظة.

ومن جانبها، قالت الدكتورة رانيا عبدالكريم، مستشار المؤسسة، إن المبادرة تهدف إلى رسم البسمة علي وجوه أهالي جنوب سيناء من خلال التوسع في زراعة الأشجار المثمرة، وحث المواطنين على التكيف مع التغيرات المناخية، ومكافحة فقر الغذاء، والحفاظ على كل نقطة مياه.

شهد تدشين المبادرة الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام، والدكتور أحمد منصور، مستشار المؤسسة، والدكتورة رانيا عبدالكريم مستشار المؤسسة لتنمية الوعي والانتماء للمرأة العربية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.