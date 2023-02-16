عرضت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، مقطع فيديو يرصد متاجر الزهور في كابول بلا زبائن، بعد منع طالبان الاحتفال بعيد الحب.

وانتشر عشرات بائعي الأزهار في شوارع العاصمة الأفغانية، وحولهم مئات الورود الحمر وبالونات على شكل قلب ودمى حمر محشوة، لكن ما من زبائن.

وظهر على واجهة متجر ملصق من وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدعو إلى «تجنّب الاحتفال بعيد العشّاق».

وجاء في نص الملصق أيضًا: «عيد العشّاق ليس إسلاميًا وليس جزءًا من الثقافة الأفغانية إنما هو شعار إعلاني للكفّار. إن الاحتفال بعيد العشاق هو إظهار التعاطف مع البابا المسيحي».

لم يتم الاحتفال بعيد الحب على نطاق واسع في أفغانستان أبدًا في السابق، لكن بعض سكان المدن الكبيرة الميسورين احتفلوا به في السنوات الأخيرة.

وأجرى موظفون في وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يرتدون مآزر بيضاء، دوريات في الحيّ، برفقة حرّاس مسلّحين للإشراف على تطبيق منع الاحتفال.

وأزال عمر، وهو راكع أمام متجره، الأشواك والبتلات الذابلة، لكن لا يزال لديه أمل ضئيل في بيع مخزونه من الأزهار.

وقال في تصريحات للوكالة: «كما ترون ليس لدينا زبائن، الوضع سيء جدًا، في الماضي، كان لدينا الكثير من الزبائن، كان يشترون أزهارًا؛ لكن وضع السكان الاقتصادي لا يسمح لهم بشراء أزهار وهم ممنوعون بالأساس من شرائها».

وأضاف زميله فياز: «لم تسمح إمارة أفغانستان الإسلامية للشعب بالاحتفال بعيد الحب، لذا لدينا عدد أقلّ من الزبائن».

https://twitter.com/AFPar/status/1626177066482688000