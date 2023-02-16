 الحكومة الألمانية تعقد قمة تبرعات لتوريد أدوية لمناطق الزلزال في تركيا وسوريا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الحكومة الألمانية تعقد قمة تبرعات لتوريد أدوية لمناطق الزلزال في تركيا وسوريا

د ب أ
نشر في: الخميس 16 فبراير 2023 - 5:19 م | آخر تحديث: الخميس 16 فبراير 2023 - 5:19 م

تعتزم الحكومة الألمانية، تنظيم توريد الأدوية المطلوبة بشكل ملح لمناطق الزلزال في تركيا وسوريا.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن أنه من المنتظر أن يتم لهذا الغرض عقد قمة تبرعات يوم الاثنين المقبل، مع ممثلين لشركات تصنيع الأدوية، حيث سيتم إعداد قائمة دقيقة بالأشياء المطلوبة بشكل ملح.

وثمة نقص في تركيا على سبيل المثال في العلاج الكيماوي لأمراض السرطان أو تخثر الدم.

كما سيبحث الاجتماع أيضا مسألة اللوجستيات الخاصة بنقل المساعدات إلى منطقة الزلزال.

وحسب بيانات حكومية، فقد تم إيواء 1.6 مليون شخص في تركيا وحدها داخل نُزُل طوارئ، كما تم إجلاء 600 ألف شخص من منطقة الأزمة.


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