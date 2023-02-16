وزارة البيئة التركية: 481 ألف مبنى وأكثر من مليوني وحدة سكنية تضررت جرّاء الزلزال

قالت وزارة البيئة والتطور العمراني وتغير المناخ في تركيا، اليوم الخميس، إن الفرق المختصة أكملت أعمال تحديد الأضرار في مليوني و196 ألفاً و88 وحدة مستقلة داخل 481 ألفاً و865 مبنى في مناطق الزلزال.

وأوضحت الوزارة في بيان أن عمليات المسح عن وجود 263 ألفاً و800 وحدة مستقلة، ضمن 61 ألفاً و722 مبنى، بحاجة إلى هدم عاجل أو بها أضرار بالغة أو منهارة أصلاً، وفقا لقناة "الشرق" الإخبارية السعودية.

كما توصلت العمليات إلى وجود 86 ألفاً و673 وحدة مستقلة ضمن 13 ألفاً و917 مبنى متوسطة الأضرار، إلى جانب وجود 749 ألفاً و654 وحدة، ضمن 121 ألفاً و515 مبنى قليلة الأضرار.

كما تم تصنيف 915 ألفاً و723 وحدة أخرى ضمن 229 ألفاً و23 مبنى، على أنه خال من الأضرار، وفق البيان ذاته.