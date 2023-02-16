قال فؤاد السنيورة، رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، إنه «لا يوجد دخان دون نار فيما أثير عن قضية تحويلات مليارات الدولارات».

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «ثم ماذا حدث» الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «لن أستطيع أن أقول كم التحويلات، ولن أختلف مع طرح أن هناك تحويلات غير قانونية، ولن تعالج الأمور بالمحاكمات الميدانية، ولكن يجب أن تتم عبر الوسائل الدستورية كما ينص عليها القانون».

وأكد السنيورة أن العودة للدستور تساهم في إصلاح الوضع في لبنان، كما يجب البعد عن تفسير الدستور وفقا للأهواء، مستطردًا: «اللبنانيون لم يعد لديهم ثقة بالغد، ولاستعادة الثقة بالمستقبل علينا استعادة استقلالية القضاء، ومن ينفذ هذا الحكومة ولا يمكن إنقاذ البلد إلا إذا قمنا بالعمليات التصحيحية، ولن تعالج المشكلات اللبنانية باستعمال المراهم والمسكنات».

وأكمل: «يجب استعادة الدولة لأنه إذا لم يكن هناك دولة لن نستطيع إنقاذ لبنان، ولكن يجب أن نبدأ باستعادة القضاء ليطمئن المواطن اللبناني من أن هناك مرجعية ليستطيع الحصول على حقوقه، ويجب استعادة الاحترام للكفاءة والجدارة في تحمل المسؤولية ثم إعادة بناء العلاقة بين لبنان والعالم العربي».

وشدد على أهمية تولي رئيس للجمهورية منسجم مع أحكام الدستور للمسؤولية، مضيفًا: «يجب أن يكون رئيسا للبنانيين، وليس فريقا من اللبنانيين، ويجب أن نتعلم من أخطائنا في السابق، وبالنسبة لي أنا لا يفكر في العودة للحكومة».