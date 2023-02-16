مرتضى: اتحاد الكرة تسبب في خسارة الزمالك 3 مباريات في بطولتي الدوري وأبطال إفريقيا

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كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، آخر تطورات أزمته مع اتحاد الكرة، بسبب عدم قيد صفقات الفريق الأبيض في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد رفض قيد صفقات الزمالك الجديد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وذلك بسبب وجود مديونيات على الفريق الأبيض.

وقال منصور في تصريحات عبر حسابه الرسمي على «يوتيوب»: «لماذا يخاطب اتحاد الكرة فيفا؟.. اتحاد الكرة المسؤول عن عدم قيد صفقات الزمالك، والفيفا ليس له دور في تلك الأزمة لأنها شأن داخلي».

وأضاف: «اتحاد الكرة اتخذ قراره بعدم قيد صفقات الزمالك، ويجب عليهم قيد اللاعبين دون الرجوع لفيفا».

وأوضح منصور: «إذا لم يعد اتحاد الكرة لرشده سأذهب إلى فيفا، وأقدم شكوى بسبب منعي من القيد وهذا أمر غير قانوني، وقد يترتب عليه حل مجلس الاتحاد».

وتابع: «أنا لدي الحق في رفع دعوى قضية ضد اتحاد الكرة، لأنهم تسببوا في خسارة الزمالك 3 مباريات في بطولتي الدوري وأبطال إفريقيا، بسبب عدم قيد الصفقات».

وواصل رئيس الزمالك: «كما يحق لي التقدم بـ طعن على تعيين لجنة الانضباط أيضًا، لأنها لم تأتٍ عن طريق الانتخاب، ولكنني سأتغاضى عن هذا الأمر حتى تأتي الجمعية العمومية الجديدة للاتحاد».

وأتم: «مازالت انتظر قرار لجنة الانضباط التي تم تعيينها من اتحاد الكرة، بشأن شكوى نادي الزمالك ضد محمود كهربا لاعب الأهلي».