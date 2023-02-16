 سفير مصر بالسودان: ملعب الهلال غير مجهز.. وهذا موعد وصول بعثة الأهلي - بوابة الشروق
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سفير مصر بالسودان: ملعب الهلال غير مجهز.. وهذا موعد وصول بعثة الأهلي

شريف أبوحمد
نشر في: الخميس 16 فبراير 2023 - 12:23 ص | آخر تحديث: الخميس 16 فبراير 2023 - 12:23 ص

أكد هاني صلاح سفير مصر في السودان ان الأهلي سيصل الخميس استعدادا لمواجهة الهلال السوداني.

وقال سفير مصر بالسودان عبر قناة صدى البلد:"الأهلي يصل غدا الخميس السودان على متن طائرة خاصة".

وأضاف: "ملعب الهلال غير مجهز بالشكل الكامل وبالتالي لن تقام مباراة الأهلي والهلال بحضور الجمهور".

وأكد:"هناك تفهم أن عدم حضور الجماهير في لقاء الهلال والأهلي يخص الاتحاد الأفريقي".

وأشار: "نتواصل مع مسؤولي الأهلي منذ وجود بعثة الفريق في المغرب للمشاركة في كأس العالم للأندية".

وأتم:"جمعية الصداقة السودانية هي من ستستقبل الأهلي في السودان‏".


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