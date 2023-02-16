سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد هاني صلاح سفير مصر في السودان ان الأهلي سيصل الخميس استعدادا لمواجهة الهلال السوداني.

وقال سفير مصر بالسودان عبر قناة صدى البلد:"الأهلي يصل غدا الخميس السودان على متن طائرة خاصة".

وأضاف: "ملعب الهلال غير مجهز بالشكل الكامل وبالتالي لن تقام مباراة الأهلي والهلال بحضور الجمهور".

وأكد:"هناك تفهم أن عدم حضور الجماهير في لقاء الهلال والأهلي يخص الاتحاد الأفريقي".

وأشار: "نتواصل مع مسؤولي الأهلي منذ وجود بعثة الفريق في المغرب للمشاركة في كأس العالم للأندية".

وأتم:"جمعية الصداقة السودانية هي من ستستقبل الأهلي في السودان‏".