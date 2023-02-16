أكد هاني صلاح سفير مصر في السودان ان الأهلي سيصل الخميس استعدادا لمواجهة الهلال السوداني.
وقال سفير مصر بالسودان عبر قناة صدى البلد:"الأهلي يصل غدا الخميس السودان على متن طائرة خاصة".
وأضاف: "ملعب الهلال غير مجهز بالشكل الكامل وبالتالي لن تقام مباراة الأهلي والهلال بحضور الجمهور".
وأكد:"هناك تفهم أن عدم حضور الجماهير في لقاء الهلال والأهلي يخص الاتحاد الأفريقي".
وأشار: "نتواصل مع مسؤولي الأهلي منذ وجود بعثة الفريق في المغرب للمشاركة في كأس العالم للأندية".
وأتم:"جمعية الصداقة السودانية هي من ستستقبل الأهلي في السودان".