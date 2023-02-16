وزير الخارجية السوداني يستقبل السفير المصري لدى الخرطوم

التقى وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق علي، اليوم الخميس بمكتبه، السفير هاني صلاح الدين مصطفى، سفير مصر لدى الخرطوم.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السودانية «سونا»، مساء الخميس، يأتي اللقاء في إطار التشاور المستمر بين البلدين الشقيقين، في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتطرق اللقاء للاجتماعات المقبلة لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري. كما اطمأن الوزير على سير اجتماعات الدورة الخامسة للجنة القنصلية الدائمة مع مصر، والتي تجري أعمالها هذه الأيام بالخرطوم.

وانطلقت بالعاصمة السودانية الخرطوم أمس، اجتماعات الدورة الخامسة للجنة القنصلية الدائمة بين السودان ومصر، والتي تستمر لمدة يومين.

وعبّر وكيل وزارة الخارجية، رئيس الجانب السوداني السفير دفع الله الحاج، خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية، عن شكر وتقدير السودان حكومة وشعباً للرئيس عبدالفتاح السيسي، على قراره بإعفاء المواطنين السودانيين المقيمين في مصر، من رسوم غرامة مخالفة الإقامة وإمهالهم عاما كاملا لتوفيق أوضاعهم.

وأكد استعداد الجانب السوداني، دراسة واستعراض جميع العقبات التي تواجه تنفيذ اتفاقية الحريات الأربعة، خدمة للمصالح العليا للشعبين الشقيقين.

من جانبه أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، رئيس الجانب المصري السفير إسماعيل خيرت، استعداد الجانب المصري على الحوار والتعاطي بروح إيجابية، مع كل الموضوعات المطروحة في جدول الأعمال.

وتطرق الاجتماع لمسار الحريات الأربعة، والمشكلات التي تواجه مواطني البلدين، بالإضافة إلى تبادل الكثير من الأفكار بشأن الحلول التي تسهم في معالجة هذه القضايا.

كما تم الاتفاق مبدئياً على التوقيع على جميع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المقترحة من الجانب السوداني، بعد دراستها من الجانب المصري في القريب العاجل، وبحث التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي والعام.