فيدال يقود تشكيل فلامنجو لمواجهة فولتا ريدوندا في الدوري البرازيلي

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أعلن فيتور بيريرا المدير الفني لفريق فلامنجو، التشكيل الذي سيخوض مواجهة فولتا ريدوندا اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 7 من الدوري البرازيلي.

ويحتضن ملعب راولينو دي أوليفيرا المواجهة المرتقبة بين فلامنجو وفولتا ريدوندا، والتي ستنطلق في الثانية والربع من فجر اليوم الخميس، في مسابقة الدوري البرازيلي.

ويقود النجم التشيلي أرتورو فيدال تشكيل فريقه فلامنجو في مواجهة فولتا ريدوندا اليوم الخميس.

وجاء تشكيل فلامنجو لمواجهة اليوم كما يلي:

سانتوس نيتو في حراسة المرمى

الدفاع: جييرمو فاريلا، فابريسير برونو، ديفيد لويز، أيرتون لوكاس

خط الوسط: تياجو مايا، فيدال، جيرسون

الهجوم: جابي، بيدرو، أراسكايتا.