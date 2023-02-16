رئيسة الوزراء الإيطالية تلغي مشاركتها في مؤتمر ميونخ للأمن بسبب الإنفلونزا

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أعلن مقر رئاسة الحكومة الإيطالية في روما، اليوم الخميس، أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني ألغت مشاركتها في مؤتمر ميونخ للأمن بسبب إصابتها بالإنفلونزا.

وأضاف المقر أن رئيسة الوزراء ألغت كل المواعيد الأخرى في هذا الأسبوع.

يذكر أن ميلوني تولت رئاسة الحكومة اليمينية في روما منذ أكتوبر الماضي.

وكانت ميلوني من بين 40 رئيس دولة ورئيس حكومة جرت دعوتهم للمشاركة في أهم ملتقى للساسة وخبراء الأمن في العالم لبحث السياسة الأمنية والذي تبدأ فعالياته من 17 حتى 19 فبراير الجاري.

وستركز النسخة الحالية من المؤتمر على الحرب الروسية على أوكرانيا.

تجدر الإشارة إلى أن سيلفيو بيرلسكوني، رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق وشريك ميلوني في التحالف، أثار غضبا بسبب تصريحات أدلى بها مؤخرا عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إذ حمل بيرلسكوني في هذه التصريحات الرئيس الأوكراني المسؤولية عن سقوط العديد من القتلى واقترح أن يوقف الغرب مساعداته المالية والعسكرية لأوكرانيا.

في المقابل، أكدت ميلوني دعمها لكييف.