رئيس وزراء كوريا الجنوبية يدعو لاتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة تراجع معدلات المواليد

دعا رئيس وزراء كوريا الجنوبية هان دوك سو، اليوم الخميس، لوضع إجراءات مفصلة وفعالة لمواجهة تراجع معدلات المواليد، وذلك بعدما أخفق الإنفاق العام الواسع النطاق في زيادة عدد السكان.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، عن هان القول، في اجتماع خاص بشؤون الدولة، "على الرغم من اتخاذ الكثير من الإجراءات، فإن قضية تراجع معدلات المواليد تزداد سوءا".

وطلب هان من الوزارات المعنية التوصل لمزيد من الإجراءات المفصلة والفعالة، وقال: "هناك حاجة لانعكاس حقيقي للإجراءات الحالية".

ومازالت تعاني كوريا الجنوبية من تراجع مزمن في معدلات المواليد، حيث أن الكثير من الشباب يلجأون لإرجاء قرار إنجاب أطفال أو عدم الإنجاب على الإطلاق، وذلك في ظل التباطؤ الاقتصادي وارتفاع أسعار المساكن.

وقد بلغ إجمالي معدل الخصوبة في كوريا الجنوبية، وهو متوسط عدد الأطفال الذين تستطيع امرأة إنجابهم طوال حياتها، 0.79 خلال الربع الثالث من العام الماضي، وفقا للبيانات الحكومية.