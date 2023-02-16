وفد سياحة النواب يناقش مع محافظ جنوب سيناء جذب الاستثمارات الأجنبية

واصل وفد لجنة سياحة النواب، الذي يزور مدينة شرم الشيخ، نشاطه لليوم الثاني، في حضور رئيسة اللجنة نورا علي، حيث التقى النواب، محافظ جنوب سيناء خالد فودة.

وناقش النواب مع محافظ جنوب سيناء مقترحات ورؤى النواب والمستثمرين لجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة المعدلات السياحية

وقال محافظ جنوب سيناء، للنواب، إن مدينة شرم الشيخ علي استعداد تام لاستقبال أي مؤتمر دولي علي غرار مؤتمر كوب 27 للتغيرات المناخية الذي نظمته مصر، حضر ما يقرب من 80 رئيس دولة ومدينة كانت شكلها مبهر، وهذا دعم بفضل الله، ثم أفكار الرئيس عبدالفتاح السيسى الذي دائما يتابع كل التفاصيل الخاصة بالتطوير.

وتابع فودة لوفد سياحة النواب: "مدينة شرم الشيخ تغيرت كثيرا، وأصبح فيها طرق جديدة وخاصة بالظهير الصحراوي، حيث تم عمل محاور للطرق جديدة، وقد حضر ما يقرب من 60 ألف زائر عندما تم تنظيم مؤتمر التغيرات المناخية، ولم يحدث أي تكدس، وكان من ضمن الحضور زعماء الدول ورؤساء الأمم المتحدة".

يضم الوفد كل من النائبة نورا على رئيسة اللجنة، وأحمد الطيبى وكيل اللجنة، وأمانى الشعولى أمين سر اللجنة، كما يضم النائبة نشوى الشريف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب أحمد إدريس، والنائب بهاء الدين أبو الحمد، والنائبة سحر عطية، والنائب سليمان عطيوى، والنائب عماد الدين الدرجلى والنائب محمد طه.