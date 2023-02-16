تقرير: إسبانيا تسجل أقل معدل للمواليد منذ بدء الإحصاء في 1941

ذكرت صحيفة "إل موندو"، اليوم الخميس، أن عددا أقل من الأطفال ولدوا في إسبانيا العام الماضي ،مقارنة بأي وقت منذ أن بدأت الحكومة في إحصاء المواليد في 1941.

وتم تسجيل 329 ألفا و812 ولادة في 2022، بانخفاض 2% مقارنة بالعام السابق، بحسب الصحيفة، استنادا إلى أحدث بيانات صادرة من مكتب الإحصاء الإسباني.

وتضاعف عدد سكان إسبانيا اليوم ليصل إلى أقل قليلا من 47.5 مليون نسمة مقارنة بعدده قبل ثمانية عقود، عندما كان عدد سكان البلاد 26 مليون نسمة.

ويشار إلى إسبانيا لديها أحد أقل معدلات المواليد في الاتحاد الأوروبي والعالم، حيث بلغ معدل الإنجاب 1.3 طفل لكل امرأة.

ووصل معدل الإنجاب في ألمانيا، التي تشكو منذ سنوات من مشكلات في معدل المواليد، إلى 1.5 طفل لكل امرأة، وفقا لأحدث البيانات.

ويعزى معدل المواليد شديد الانخفاض إلى الأجور المنخفضة وتكاليف المعيشة المرتفعة، من بين أمور أخرى.

وبعد تسجيل معدل قياسي للمواليد بلغ 670 ألف طفل في 1976، سرعان ما انخفض العدد إلى ما بين 360 ألفا و380 ألفا حتى منتصف تسعينيات القرن الماضي.

وحدث اتجاه معاكس مجددا حتى 2008 عندما تم تسجيل حوالي 520 ألف مولود جديد.

ويشير خبراء إلى أن هذا يرجع بصورة رئيسية إلى معدلات الهجرة الكبيرة، خاصة من أمريكا اللاتينية ومن مناطق أخرى من العالم.

ومقارنة بمستويات، 2008 انخفض معدل المواليد بنسبة حوالي 40%.