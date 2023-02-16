رئيسة حزب اليسار المعارض تدعو للسماح بإتاحة مبان خالية للاجئين

دعا حزب اليسار المعارض للسماح باستخدام مبان خالية غير مستخدمة لأجل اللاجئين من أجل توفير إقامة لهم.

وقالت رئيسة الحزب جانين فيسلر اليوم الخميس: "يجب إذا لزم الأمر مصادرة المباني الخالية بلا سبب التابعة لملكيات خاصة، بشكل مؤقت من أجل الاستفادة منها على نحو هادف".

وانتقدت رئيسة الحزب رفض وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر اليوم، قبل بدء القمة الخاصة ببحث شؤون اللاجئين بألمانيا، الإقرار بأية التزامات مادية.

يذكر أن فيزر وضعت مجددا حدا لتوقعات الولايات والمحليات في الحصول على مزيد من الدعم المالي من الحكومة، وأشارت إلى أنه تم توفير 2.75 مليار يورو لهذا العام، وقالت: "يمكن صرف هذه الأموال في منتصف فبراير".

كما أكدت فيزر لشبكة التحرير الصحفي بألمانيا في تصريحات تم نشرها في وقت سابق اليوم: "في عام 2022 فقط دعمت الحكومة الولايات والمحليات ماليا بقيمة 3.5 مليار يورو، واتفقنا لهذا العام على ضخ 2.75 مليار يورو أخرى، سنواصل التصرف على هذا النحو تماما وسنجد حلولا عملية من أجل حل مشكلة الإقامة المحتدمة في أكثر من مكان".