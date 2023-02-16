روى الناقد الفني طارق الشناوي، كواليس كتابته لمذكرات الفنان الراحل سمير غانم والفنان يحيى الفخراني، مؤكدًا أن هناك فرقًا شاسعًا بين حكي الاثنين.

وقال خلال لقاء لفضائية «MBC مصر 2»، مساء الخميس، إن سمير غانم حكى كثيرًا من تفاصيل حياته، بداية من التحاقه بكلية الشرطة وتركه لها، والمشكلات التي حدثت بعدها، وحبه للفنان صلاح ذو الفقار، مشيرًا إلى أن سمير تمنى أن يكون صلاح ذو الفقار بوسامته ولياقته البدنية وخفة دمه.

ولفت إلى أن سمير كان يعتبر صلاح ذو الفقار مثلًا أعلى له، راويًا أن «ذو الفقار» طلب من «غانم» أن يشارك في مباراة ملاكمة، ولم يرغب الأخير في رفض الطلب.

وأضاف: «سمير ملوش في الملاكمة، لكن لأن صلاح قال له تعالى فراح، ومرضيش يقول له لا، ولما كان بيحكي لي قال لي: (أنا نزلت المباراة وأخدت علقة)».

وأكد أن «غانم» شخص طيب ويستفيض في الحديث عندما يشعر بالراحة تجاه شخص ما، قائلًا إنه لم ينشر بعض الحكايات التي رواها له سمير، حتى لا يساء فهمها أو تجرح أحدًا.

وذكر أن الراحل لم يطلب منه أن يكون عين رقابة على ما يقوله، مضيفًا: «شعرت أني لازم أكون عين رقيب وأحترم الثقة ما بيننا، وعدم نشر الحكايات متعلقة بالمنطق الإنساني الأقوى من أي ميثاق شرف للمهنة».

وأشار إلى أن عدم نشر تلك القصص ليس ضد الأمانة، مشددًا على أهمية عدم نشر أية تفاصيل، مع وجود احتمال بنسبة 1% لإساءة الفهم والتفسير، أو جرح الآخرين.

وصرح بأن العلاقة بين غانم والفخراني كانت قوية جدًا، رغم الفروق الزمنية والاجتماعية والشخصية، مختتمًا: «سمير حاجة تانية أكثر إنسان تقابله في حياتك جواه زي براه ولا يخفي شيئًا، حبه معلن وتحفظاته معلنه يصرح بمخاوفه دون تفكير، بينما يحيى الفخراني يفكر قبل الإدلاء بأية أقوال، وليس معنى ذلك أنه يخون الحقيقة».

https://www.youtube.com/watch?v=37SP0bcAV9k