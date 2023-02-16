 الجزائر: 4 إرهابيين يسلمون أنفسهم للسلطات العسكرية بجنوبي البلاد - بوابة الشروق
الخميس 16 فبراير 2023 11:18 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في مشاركة الأهلي بكأس العالم للأندية؟
النتـائـج تصويت

الجزائر: 4 إرهابيين يسلمون أنفسهم للسلطات العسكرية بجنوبي البلاد

أ ش أ
نشر في: الخميس 16 فبراير 2023 - 11:05 م | آخر تحديث: الخميس 16 فبراير 2023 - 11:05 م

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية قيام 4 إرهابيين -كانوا ينشطون ضمن الجماعات الإرهابية بمنطقة الساحل الأفريقي- بتسليم أنفسهم للسلطات العسكرية بجنوبي البلاد.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية -في بيان، اليوم الخميس- أنه في إطار مكافحة الإرهاب، وبفضل الجهود النوعية لأجهزة الأمن التابعة لوزارة الدفاع، سلم، أمس /الأربعاء/ 4 إرهابيين أنفسهم للسلطات العسكرية بمنطقتي برج باجي مختار وإن قزام بجنوبي البلاد، مشيرة إلى أن الإرهابيين هم ملوكي عبد الرحمان ولقبه "عبد الرؤوف"، وملوكي سيد محمد ولقبه "عبد الصمد"، وملوكي الشريف ولقبه "عبد الناصر"، وكذلك التوجي عمر ولقبه "علي".

وأشار البيان إلى أن الإرهابيين كانوا ينشطون ضمن الجماعات الإرهابية بمنطقة الساحل الأفريقية وكان بحوزتهم رشاشات من نوع "كلاشنيكوف"، وقنبلتان يدويتان، وكمية من الذخيرة.

وبحسب البيان، تأتي هذه العملية لتعزز "سلسلة النتائج الإيجابية المحققة ميدانيا، والتي تؤكد على اليقظة العالية والحرص الشديد لمختلف وحدات الجيش في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك