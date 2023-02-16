 وزير: اتفاقيات اللجنة الحكومية الباكستانية الروسية ستساعد على خفض أسعار النفط والغاز - بوابة الشروق
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وزير: اتفاقيات اللجنة الحكومية الباكستانية الروسية ستساعد على خفض أسعار النفط والغاز

أرشيفية
أرشيفية
د ب أ
نشر في: الخميس 16 فبراير 2023 - 3:45 ص | آخر تحديث: الخميس 16 فبراير 2023 - 3:45 ص

قال وزير الشؤون الاقتصادية في باكستان أياز صادق، اليوم الأربعاء، إن إتمام الاتفاقيات التي توصلت إليها اللجنة الحكومية الباكستانية الروسية المشتركة، وتنفيذها، من شأنه أن يؤدي إلى خفض كبير في أسعار النفط والغاز بالبلاد، حسبما ذكرت وكالة أنباء "جيو نيوز" الباكستانية.

ونقلت القناة عن بيان صحفي لقطاع الشؤون الاقتصادية، أن سفيرة روسيا لدى باكستان دانيلا جانيش قامت بزيارة للوزير الاتحادي.

وقال وزير البترول الباكستاني عقب زيارة قام بها مسؤولون باكستانيون لروسيا العام الماضي إن موسكو ستبيع النفط الخام لباكستان بسعر مخفض.

وأشاد وزير الشؤون الاقتصادية خلال اجتماع اليوم بالتقدم الذي أحرز خلال اجتماعات اللجنة الحكومية الباكستانية الروسية المشتركة، وقال إن هذه الاتفاقيات تصب في مصلحة الدولتين.

كما شدد على الروابط الاقتصادية والتاريخية بين البلدين، وقال إن العلاقات الثنائية المتميزة بين إسلام أباد وموسكو تقوم على الاحترام والثقة المتبادلة والمصالح المشتركة.

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