سلسلة متاجر في كوريا الجنوبية تغلق موقعها الإلكتروني بسبب محاولات قرصنة صينية

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أغلقت إحدى سلاسل المتاجر الصغيرة الرائدة في كوريا الجنوبية «CU»، موقعها الرسمي مؤقتا اليوم الخميس، بسبب الهجمات الإلكترونية المزعومة من قبل قراصنة صينيين.

وقالت سلسلة المتاجر التي تديرها شركة «بي جي إف» لتجارة التجزئة (BGF Retail Co.‎)، إنها منعت الوصول إلى موقعها على الإنترنت، بعد رصد محاولات القرصنة.

وأشارت إلى أن بيانات المستهلكين يتم إدارتها في نظام منفصل، وذلك بحسب ما نشرته وكالة أنباء كوريا الجنوبية «يونهاب»، مساء الخميس.

وقالت مصادر محلية في مجال تكنولوجيا المعلومات وتجارة التجزئة، إن الجريمة الإلكترونية ارتكبتها مجموعة «شياو تشيينج» للقرصنة (Xiaoqiying).

وبحسب سيئول، هاجمت مجموعة القرصنة الإلكترونية الصينية، عشرات المؤسسات الكورية الجنوبية، في الشهر الماضي.

وأضافت المصادر أن «سي يو»، كانت واحدة من أحدث خمسة أهداف للمجموعة الصينية.

وقالت الشركة إن الشرطة ووكالة الأمن والإنترنت الكورية، تحققان في القضية.