قال عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إنه تم فتح طريق إسكندرية الزراعي في محافظة القليوبية، بالكامل من الجهتين اتجاه المؤسسة واتجاه بنها، وعودة الحركة المرورية لطبيعتها، وذلك نتيجة اصطدام سيارة نقل مُحمل عليها حفار.



وأشار المحافظ إلى فتح الطريق فى الجهتين، وذلك بعد مرور 9 ساعات من العمل المتواصل من قبل جميع الجهات المعنية، فور وقوع الحادث فى التالثة فجر يوم الخميس.



كان المحافظ تابع أعمال رفع كوبري المُشاة (الثلاجة) بنطاق حي غرب شبرا الخيمة، إثر وقوعه فجر اليوم الخميس نتيجة اصطدام سيارة نقل مُحمل عليها حفار، مما أدى إلى سقوط كوبري المُشاة وغلق الطريق من الاتجاهين دون وقوع أي خسائر.



وأوضح المحافظ، أنه تم الدفع بأربعة أوناش حمولة ٢٠٠ طن و١٢٠ طنا تابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وأوناش بحمولة ١٦٠ طنا و١٢٠ طنا، مشيرا إلى أن تقوم الشرطة حاليا بضبط السيارة التي تسببت في سقوط كوبري.



وتجدُر الإشارة إلى أن كوبري مُشاة الثلاجة يَزِن ١٢٠ طنا، وتم معاينة موقع الحادث وكوبري الشرقاوية من قبل هيئة الطرق والكباري والمرور وكل الأجهزة المعنية.



وكانت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة قد تلقت بلاغا في حوالي الساعة ٣:٣٠ فجر اليوم الخميس بسقوط كوبري مُشاة الثلاجة على الطريق الزراعي بنطاق حي غرب شبرا الخيمة دون وقوع خسائر.