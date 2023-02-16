الاتحاد الأوروبي يكشف النقاب عن مقترح لإصلاح سوق الكهرباء في مارس

حددت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، يوم 14 مارس المقبل، لكشف النقاب عن اقتراحها لإصلاح سوق الطاقة في التكتل، بهدف خفض اعتماد أسعار الكهرباء على تكاليف الوقود الأحفوري المتقلبة.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس، أن رؤساء حكومات الاتحاد الأوروبي قد يطرحون الخطة خلال مناقشة بشأن الطاقة، أثناء قمتهم المقررة في بروكسل بعد 9 أيام، بحسب ما ذكره دبلوماسيون مطلعون على الأمر.

وقال الدبلوماسيون إن من المتوقع أن يستعرض الزعماء إجراءات مواجهة أزمة الطاقة الناجمة عن خفض إمدادات الغاز من روسيا، ما أدى إلى ارتفاع حاد في الأسعار.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي، الذي يضم في عضويته 27 دولة، يحول تركيزه حاليا إلى إعادة تعبئة المخازن لاستخدامها في موسم التدفئة المقبل، مع وجود خطط لتجميع الطلب من الشركات في أنحاء التكتل، لكسب النفوذ أثناء إجراء المحادثات مع الشركاء التجاريين.