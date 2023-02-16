وزير الخارجية الأمريكي السابق يزعم: إسرائيل لا تحتل فلسطين

دافع وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، اليوم الخميس، عن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية المستمر منذ عقود، بدعوى أن تل أبيب لديها ما اسماه بـ"مطالبة توراتية بالأرض"، زاعما أن إسرائيل "لا تحتل" فلسطين.



وشن بومبيو خلال بودكاست " One Decision" هجوما حادا على الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن ووصفه بـ"الإرهابي المعروف"، زاعما أنه مسؤول عن قتل كثير من الأشخاص من بينهم أمريكيين، بحسب ما نقلته صحيفة "جارديان" البريطانية.



وقال بومبيو: "بصفتي مسيحيا إنجيليا، فإنني مقتنع من قراءتي للكتاب المقدس أن هذه الأرض (فلسطين) هي الوطن الشرعي للشعب اليهودي على الرغم من إنكار الكثيرين"، على حد زعمه.



وأضاف أن "من مصلحة الولايات المتحدة دعم إسرائيل مهما كانت سياساتها"، ملقيا باللوم على الفلسطينيين في فشل مفاوضات السلام.



واستطرد قائلا: "ما الذي يخدم مصلحة أمريكا؟ هل هو الجلوس وانتظار أبو مازن... لرسم خط على الخريطة؟"، على حد تعبيره.



وأشار إلى الضفة الغربية المحتلة خلال تلك المقابلة بالتسمية الإسرائيلية (يهودا والسامرا).



كما رفض دعم حل الدولتين الذي يقضي بإقامة دولة فلسطين مستقلة إلى جانب إسرائيل، قائلا: "أؤيد نتيجة تضمن الأمن الإسرائيلي وتجعل الحياة أفضل للجميع في المنطقة".



يشار إلى أن بومبيو كان مديرا لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي.آي.إيه" قبل تعيينه وزيراً للخارجية في عام 2018، ولعب دوراً أساسياً في اعتراف إدارة الرئيس ترامب بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.



وكان بومبيو جزءا من فريق إدارة ترامب الذي تفاوض على اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل والعديد من الدول المعادية سابقا، بما في ذلك الإمارات والمغرب والسودان، قائلا: "الاتفاقات جزء من جهود الإدارة لضمان لبقاء هذه الدولة الإسرائيلية".



وتأتي تصريحات بومبيو قبيل نشره كتاب جديد بعنوان "لا تتنازل عن شبر: القتال من أجل أمريكا التي أحبها''، والذي أثار التكهنات بأنه يضع الأساس لخوضه سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة العام المقبل.