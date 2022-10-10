مستشارة الأمن القومي الكندية تحذر من إعادة فتح سفارة بلدها في كييف

حذرت مستشارة الأمن القومي الكندية، جودي توماس، رئيس الوزراء جستن ترودو، من إعادة فتح السفارة الكندية في كييف، مشيرة إلى أن المبنى سيحتاج إلى حماية عسكرية لأسباب أمنية.

وكان ترودو قد أعلن إعادة فتح السفارة في مايو الماضي، عندما قام بزيارة مفاجئة للمدينة التي تعرضت للهجوم عشرات المرات منذ بدء الحرب قبل عام.

وتلقى ترودو مذكرة من مستشاره للأمن القومي، جودي توماس، حول مخاطر إعادة فتح السفارة. وانسحبت كندا من السفارة في كييف في فبراير 2022 عندما شنت القوات الروسية هجومها لأول مرة على البلاد.

وحذرت توماس في المذكرة من أنه بينما انسحبت القوات الروسية، لا يزال هناك خطر كبير على موظفي السفارة، وفقا لصحيفة "ناشونال بوست" الكندية.

وجاء في المذكرة: "بينما تحسن الوضع الأمني في كييف، لا يزال هناك تهديد كبير لتجدد النزاع المسلح وأنشطة التجسس .. يمكن أن تتدهور الأوضاع الأمنية في كييف بسرعة كبيرة".