مقررة أممية تدعو بنجلاديش لصياغة قوانين لمكافحة التميز ضد مرض الجذام

دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتمييز ضد الأشخاص المصابين بالجذام، أليس كروز، المشرعين في بنجلاديش على وضع مسودة قوانين لمكافحة التمييز للاعتراف رسميًا بالجذام كشكل من أشكال التمييز المحظورة.

جاء ذلك في بيان أصدرته كروز وورد على الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة، عقب زيارة إلى بنجلاديش استغرقت ثمانية أيام، وأكدت المقررة الأممية في البيان أنه في الوقت الحالي، أكثر من 200 ألف شخص من 120 دولة مصاب بالجذام في جميع أنحاء العالم سنويًا.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن بنجلاديش لديها خامس أكبر عدد من حالات الجذام في العالم.. وتشير البيانات عن بنجلاديش إلى انتقال المرض المستمر والتشخيص المتأخر والثغرات في النظام الصحي.

وقالت المقررة الخاصة: "لم يتم الوفاء بالمبادئ الأساسية للحق في التنمية، مثل الإنصاف وتقرير المصير والمشاركة والعدالة، فلا يزال الأشخاص المصابون بالجذام وأسرهم لا يتمتعون بفوائد النمو الاقتصادي ولا يرون أن التمييز ضدهم يُعالج على النحو الواجب".

وأضافت أن وضع الأشخاص المصابين بالجذام في بنجلاديش يشير إلى أن النمو الاقتصادي المتميز للبلاد لا يصل إلى جميع السكان، ولمعالجة ذلك، حثت المشرعين على وضع مسودة قوانين لمكافحة التمييز للاعتراف رسميًا بالجذام كشكل من أشكال التمييز المحظورة.