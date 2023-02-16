مدرب المريخ: ليس أمامنا خيار سوى الفوز على الزمالك

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تحدث البرازيلي هيرون ريكاردو المدير الفني للمريخ السوداني، عن المباراة المرتقبة أمام الزمالك في دوري أبطال إفريقيا.

وسافرت بعثة نادي الزمالك إلى ليبيا، استعدادا لمواجهة المريخ على ملعب شهداء بنينا عصر غدا الجمعة، ضمن الجولة الثانية من منافسات بطولة أبطال إفريقيا 2022-2023.

وقال ريكاردو في تصريحات صحفية عن مباراة الزمالك:" ليس أمامنا خيار سوى تحقيق الفوز على الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري، للحصول على 6 نقاط كاملة لأنها تقام على ملعبنا".

وأضاف:" نشكر كل المسؤوليين في ليبيا على تعاملهم معنا باستضافة مباريات المريخ في ملعب شهداء بنينا".

وأكمل:" الأمور تسير بشكل جيد للغاية الأجواء رائعة من حيث الفندق، وفوجئت بجودة أرضية الملعب هي من نجيل صناعي من الدرجة الممتازة".

وواصل:" في دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا لا يوجد فريق قوي وآخر ضعيف".

وتابع:" احترم الزمالك ولا اهتم بما يتردد عن معاناته من مشاكل مالية وإدارية، تركيزي منصب مع فريقي لتحقيق الفوز".

وأتم:" لم نصل حتى الآن لمجموعة اللاعبين التي ستشارك أمام الزمالك، وغدا سنقرر من سيلعب أساسيًا ومن سيتواجد على مقاعد البدلاء".