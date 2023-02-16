الجيش الأوكراني يتصدى لأكثر من 15 هجوما روسيا

أعلن الجيش الأوكراني التصدي لأكثر من 15 هجوما للقوات الروسية في منطقتي لوهانسك ودونيتسك.



وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية -في بيان اليوم الخميس نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية- أن القوات الروسية تركز جهودها الرئيسية على شن هجمات في اتجاهات مناطق كوبيانسك وليمان وبخموت وأفدييفكا وشاختارسك، وهريانيكيفكا وباخموت وأفدييفكا ومارينكا وفوليدار.



من ناحية أخرى، أعلن وزير الدفاع الإستوني كوستي سالم أن بلاده تخطط لإنتاج الذخيرة لأوكرانيا في أراضيها، قائلا في تصريح اليوم الخميس نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن بدء عملية إنتاج الذخيرة لأوكرانيا لن تتم في الأشهر القريبة بل يمكن أن تبدأ في غضون العام المقبل.



وفيما يتعلق بالجانب الروسي، أفاد حاكم مدينة سيفاستوبل ميخائيل رازفوجيف اليوم بأن الدفاعات الجوية الروسية تصدت لهجوم مسيرات أوكرانية وأسقطت اثنتين فوق البحر في شبه جزيرة القرم.



ومنذ بداية العام الجاري، شنت القوات الأوكرانية عدة هجمات بطائرات بدون طيار محاولة استهداف القرم، وسجل الهجوم الأعنف في 13 يناير الماضي حيث تم إسقاط ما لا يقل عن 12 مسيرة أوكرانية في سيفاستوبول.



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.



وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.