تعرض مواقع إلكترونية لعدة مطارات ألمانية لهجوم قراصنة

تعطلت المواقع الإلكترونية لعدة مطارات ألمانية، اليوم الخميس، بسبب هجمات يُحْتَمَل أنها هجمات قراصنة كمبيوتر.

وحسب تصريحات اتحاد المطارات الألمانية (ايه دي في)، فإن هذه الهجمات هي من النوعية التي يطلق عليها حجب الخدمة الموزعة والمعروفة اختصارا باسم (دي دي أو إس)، وهي الهجمات التي يمكن أن تؤدي إلى انهيار المواقع الإلكترونية عن طريق إغراقها بسيل من الطلبات المستهدفة.

وأوضح الاتحاد أن الهجمات أثرت على سبعة مواقع.

ومن بين المطارات التي أبلغت عن أعطال مطار دوسلدورف و مطار نورنبرج.

وذكر الاتحاد، أن الهجمات لم تؤثر على أنظمة أخرى ولا توجد حالات معروفة لعرقلة حركة النقل الجوي جراء هذه الهجمات.

يشار إلى أن هجمات حجب الخدمة الموزعة تقع بشكل متكرر، وكانت المواقع الإلكترونية للبرلمان والشرطة ومؤسسات تابعة للبنية التحتية الحيوية في ألمانيا تعرضت لمثل هذا النوع من الهجمات في يناير الماضي.