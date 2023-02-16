هولندا تجمع 89 مليون يورو من أجل ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا

جمعت هولندا نحو 89 مليون يورو ما يعادل 95 مليون دولار، ضمن حملة تبرعات استمرت يوما، تحظى بدعم الشبكات الوطنية.

وانضمت شخصيات شهيرة لجهود الترويج للحملة، وسيبقى الحساب مفتوحا لمزيد من التبرعات.

وتتبرع الحكومة الهولندية بـ10 ملايين يورو، بالإضافة إلى مساعدات طارئة قامت بتقديمها بالفعل.

وسوف يتم إنفاق الأموال على الطعام، وأماكن الإيواء، والرعاية الطبية لضحايا المنطقة، التي ضربها الزلزال في جنوب تركيا وسوريا.

يشار، إلى أن إقامة حملات التبرع التي تحمل اسم "جيرو 555"، يعد تقليدا في هولندا، كما أن أكبر مبلغ تم جمعه في يوم واحد كان 208 مليارات يورو من أجل ضحايا موجات المد العاتية "تسونامي" التي حدثت في المحيط الهندي عام 2004.