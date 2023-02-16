محتجون يشعلون النيران في فرعي بنكين ببيروت احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية

أقدم محتجون على إشعال النيران في إطارات السيارات أمام فرعي بنكي عودة وفرانسبنك في منطقة بدارو بالعاصمة اللبنانية بيروت، مما أدى إلى وصول النيران إلى فرعي البنكين المغلقين بالأساس التزاما بقرار جمعية المصارف اللبنانية بالإضراب الكامل عن العمل في جميع الفروع منذ الأسبوع الماضي.

وأدى ذلك إلى حالة من الفوضى في المنطقة، فيما تدخل فوج اطفاء مدينة بيروت وتمكن من اخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع امتداده إلى باقي أرجاء المبنى والمباني المحيطة .

يأتي ذلك في وقت دخل فيه إضراب البنوك عن العمل أسبوعه الثاني احتجاجا على الإجراءات القضائية التي تم اتخاذها تجاه عدد من قيادات البنوك في البلاد.

كما شهدت أنحاء متفرقة من البلاد مظاهرات محدودة احتجاجا على الانهيارات السريعة والمتتالية في سعر صرف الليرة اللبنانية على مدار الأيام الماضية.