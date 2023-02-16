رئيس مركز كفر الدوار بالبحيرة يتفقد انتظام العمل في معرض أهلا رمضان

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تفقد اللواء عبد العزيز قطاطو رئيس مركز ومدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، انتظام العمل بمعرض "أهلاً رمضان"؛ لبيع السلع بأسعار مخفضة، والذي تقيمه الوحدة المحلية والغرفة التجارية بالبحيرة ومديرية التموين، بأرض المستقبل متفرع من شارع المحكمة، ويشمل سلعا غذائية وخضروات ولحوم بلدية ومجمدة وملابس.

وتابع قطاطو، توافر السلع بالمعرض والالتزام بالأسعار المقررة لها، ونسب إقبال المواطنين على المعرض.

والتقى بعدد من المواطنين زوار المعرض، واستمع منهم حول تقييمهم للسلع والأسعار المعروضة مقارنةً بأسعار السلع المثيلة بالأسواق.

وشدد رئيس المدينة، على الالتزام بالأسعار المقررة للسلع دون أي زيادة، والتواجد الدوري من خلال قيادات الوحدة المحلية ومفتشي التموين والطب البيطري لمتابعة الأسعار، والتعامل الفوري مع أي شكاوى تخص المواطنين.