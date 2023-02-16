نادي بايرن ميونخ يتبرع بـ100 ألف يورو لضحايا الزلزال في سوريا

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم اليوم الخميس، التبرع لضحايا كارثة الزلزال في المنطقة الحدودية السورية مع تركيا.



وأوضح النادي أن مؤسسة "إف سى بايرن هيلفه إي في" الخيرية التابعة له قدمت لجمعية "أورينت هلفر" 100 ألف يورو.



وقال كارل هوبفنر رئيس المؤسسة إن الناس في المناطق المتضررة يحتاجون إلى "مساعدات فورية".



وقام الرئيس التنفيذي للمؤسسة الخيرية، في مقر النادي صاحب العدد القياسي من البطولات في ألمانيا، بتسليم شيك التبرع لعضو مجلس إدارة جمعية "أورينت هيلفه" كريستيان شبرينجر المولود في ميونخ.



وقال هوبفنر الرئيس الأسبق لنادي بايرن ميونخ: "من المهم لنا دائما في مؤسسة بايرن هيلفه أن نتمكن من تقديم الدعم في مواقف الأزمات في غضون وقت قصير بشكل مباشر وخال من البيروقراطية".



وأضاف أن جمعية "أورينت هلفر" ناشطة في الشرق الأوسط منذ سنوات كمنظمة إغاثية "ولديها إمكانيات موثوقة تمكنها من فعل الكثير بشكل سريع".



وتقترب حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا من 40ألفا و838 شخصا ألف قتيل اليوم الخميس، في ظل استمرار جهود البحث والإنقاذ بعد 10 أيام من وقوع الزلزال.