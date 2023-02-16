تتوجه المبعوثة الأمريكية الخاصة للتنوع البيولوجي والموارد المائية، مونيكا ميدينا، إلى العاصمة البريطانية لندن اليوم الخميس، لبحث سبل دعم تمويل قضايا البيئة.

وأفاد بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية اليوم /الأربعاء/ بأن ميدينا ستتوجه إلى لندن في زيارة تستغرق يومين للمشاركة في فعالية بيئية برعاية مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة.

وأثناء وجودها في لندن، ستتشارك ميدينا، التي تشغل أيضًا منصب مساعد وزير الخارجية لشؤون المحيطات والشؤون البيئية الدولية، مع نظرائها وممثلي القطاع الخاص، الآليات اللازمة لتعزيز الدعم لتنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي وتعزيز جهود تمويل الطبيعة ومناصرة العمل من أجل الحفاظ على الطبيعة وحمايتها.





