محافظ بورسعيد يشهد احتفالية الإسراء والمعراج بالمسجد العباسي

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عقب صلاة العشاء، احتفالية ذكرى الإسراء والمعراج بالمسجد العباسي، بحضور اللواء مدحت عبد الرحيم، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة والشيخ جمال عواد، وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد.

وحضر الاحفالية 65 متسابقا من 41 دولة مشاركة بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني في دورتها السادسة، وتحمل اسم الشيخ المبتهل "نصر الدين طوبار".

وتضمنت الاحتفالية تلاوة آيات من القرآن الكريم، وكلمات ممثلي وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، التي تؤكد القدرة الإلهية في الإسراء والمعراج، والدروس المستفادة منها في الحياه المعاصرة.

وفى السياق ستنقل صلاة غد الجمعة مباشرةً على التلفزيون المصري من مسجد الشاطئ في محافظة بورسعيد، وسيلقي الخطبة الدكتور محمد عزت، أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بعنوان "معجزة الإسراء والمعراج وطاقة القدرة الإلهية".