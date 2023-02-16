نيكاراجوا تسقط الجنسية عن 94 شخصا من منتقدي الحكومة

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سحبت الحكومة في نيكاراجوا الجنسية من 94 من منتقدي الحكومة، بما في ذلك رجل دين وصحفيون واثنان من أشهر الكتاب في البلاد.

وأدين هؤلاء الأشخاص جميعا بالخيانة العظمى من قبل قضاة مختلفين، حسبما أعلن القضاء يوم الأربعاء.

ومن بين المدانين أهم الكتاب المعاصرين في الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى، سيرجيو راميريز وجيوكوندا بيلي، بالإضافة إلى أسقف وصحفيين يعيشون بالفعل في المنفى. وقد صنفوا كهاربين من العدالة وستتم مصادرة أصولهم.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها حكومة مقاتل حرب العصابات السابق دانيال أورتيجا خطوات جذرية للتخلص من خصومها.

وفي الأسبوع الماضي، تم ترحيل 222 شخصا، وفقا لنشطاء حقوق الإنسان، لأسباب سياسية إلى الولايات المتحدة.

كما تم تجريدهم من جنسيتهم.

وفي عام 2018، قتل أكثر من 350 شخصا خلال احتجاجات مناهضة للحكومة.