فيوتشر يهزم الحرس ويتساوى مع الأهلي «مؤقتا» في صدارة الدوري

حقق فيوتشر فوز مثيرا مساء اليوم الخميس، أمام حرس الحدود بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الـ18 للدوري الممتاز.

وسجل محمد رضا بوبو الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة 84 من زمن المباراة.

وأشهر حكم المباراة بطاقة حمراء لأيمن الصفاقسي لاعب فيوتشر بعد تدخله بقوة على لاعب الحرس في منتصف الملعب.

وبهذه النتيجة، يتساوى فيوتشر مع الأهلي في عدد النقاط برصيد 37، بعد خوض 18 مباراة، إلا أن الأهلي لعب 15 مباراة فقط في البطولة، ومتبق له 3 جولات مؤجلين.

فيما تجمد رصيد حرس الحدود عند النقطة الـ14 في المركز الـ16 بجدول ترتيب المسابقة المحلية.