الهلال السوداني: قرار منع جماهيرنا هو مجاملة وتعويض من الكاف للأهلي

أكد الفاضل التوم نائب رئيس نادي الهلال السوداني، أن مواجهة النادي الأهلي، هامة لفريقه في ظل الخسارة الأولى أمام صن داونز الجنوب إفريقي، وبالتالي الفوز مطلوب بشكل كبير.

وتابع التوم عبر قناة النهار: "الفريق السوداني استعد بشكل جيد لمواجهة الأهلي، من أجل تعويض الهزيمة الأولى، وتدارك الموقف".

وعن قرار كاف حظر حضور الجماهير عن المواجهة قال: "نعتبره في النادي صادم وظالم، خاصةً أنه مُجهز بشكل تام ولا نعلم لماذا القرار؟".

وأضاف: "الجماهير هو عنصر هام بالنسبة لنا وكرة القدم بدون جمهور تكون بلا روح، وقرار ظالم وجاء قبل 72 ساعة من المواجهة، وهو تكرار لنفس سيناريو مباراة الفريقين منذ موسمين".

وأشار التوم، إلى أن الملعب جاهز بشكل تام وكانت الملاحظات من كاف في منطقة الجماهير، ولكنه قرار غريب خاصةً أن الملعب يتمتع بالخدمات التي تحافظ على الجماهير، والقرار ليس فيه منطق أو عدل، وصدر ظلم كبير للنادي.

واستطرد: "قرار كاف من وجهة نظري جاء من أجل تعويض الأهلي، من أحداث مباراة الفريقين في أم درمان منذ موسمين، بالإضافة إلى رغبة الاتحاد الإفريقي في تأهل الأهلي وصن داونز عن المجموعة الثانية".

واختتم: "الشعب المصري والسوداني شعب واحد، وجماهير الهلال خارج المنافسة تؤازر الأهلي وجماهير المريخ تؤازر الزمالك، وقرارات كاف لا تؤثر على علاقاتنا مع القلعة الحمراء وتربطنا علاقات وطيدة ولن نسمح بضرب هذه العلاقة".