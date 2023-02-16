رياضة الجيزة تعلن تنفيذ برنامج برلمانات للمبادرات «نتشارك»

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، فعاليات البرنامج القومي برلمانات للمبادرات المجتمعية تحت شعار "نتشارك"، والذي تنظمة وزارة الشباب والرياضة"، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج والتي ستقام بـ 12 محافظة.

ويتضمن البرنامج، تنفيذ ورش تدريبية لأعضاء برلمان الشباب والنشء بواقع 18 ورشة على مدار شهر منذ أنطلاقه، وتكون مدة التدريب أربعة أيام بكل مركز.

وأوضحت المديرية، أن المحافظات التي ستقام بها البرنامج هي "شمال سيناء، وأسوان، وأسيوط والقاهرة، والإسكندرية وسوهاج، وقنا وكفر الشيخ ودمياط والجيزة، والقليوبية والبحر الأحمر".

ويتضمن البرنامج، تنفيذ ورش عمل وجلسات وحلقات ريادية إبداعية تحتوي على أنشطة مترابطة ولها بعد استراتيجي لتحقيق هدف محدد من خلال التفاعل مع المجتمع، ومن مكوناتها: "الفكرة الريادية، وفريق العمل الواحد ورؤية استراتيجية وتفكير إبداعي، وقيم الإبداع وواكتشاف القدرات وتطويرها وتنمية المجتمع وإعداد وتمكين النشء والشباب والولاء المجتمعي والمواطنة والتفكير الإبداعي والأثر الإيجابي في".

يُذكر أن برنامج «نتشارك» ينفذ من خلال وزارة الشباب والرياضة بالشراكة مع اليونيسف لإعداد المتدربين من أعضاء برلماني الطلائع والشباب للفئة العمرية 13 لــ 19 عامًا في تحدي نحو الابتكار المجتمعي عبر تدريبات متخصصة ومجموعة من الأنشطة لتحويل أفكارهم إلى مشاريع مبادرات تعمل على تقديم حلول للتحديات المحيطة بهم، وكذلك تدريبهم على المهارات اللازمة لخلق كوادر فاعلة ومشاركة للمساهمة في تنفيذ عدد من المبادرات.