مسؤول بشعبة الدواجن: حرام كيلو الفراخ يوصل 80 جنيها وطبق البيض لـ113

قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن انخفاض الأسعار مرتبط بشكل رئيسي بانخفاض مستلزمات الإنتاج، موضحًا أنها تمثل أكثر من 70% للصناعة.

وأضاف "السيد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صد البلد"، مساء الأربعاء، أن شعبة الدواجن لم تصرح بانخفاض الأسعار خلال الفترة الحالية، متابعًا: "الفراخ النهاردة في المرزعة بـ80 جنيهًا بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج".

وأكد أن تدخل الحكومة لتوفير مستلزمات الإنتاج أدى لانخفاض الأسعار في وقت معين؛ مستطردًا: "عندما تباعدت الحكومة عن ضبط أسعار المستلزمات ارتفعت الأسعار من جديد، طن الذرة وصل اليوم لـ16 ألف جنيه؛ بينما وصل سعر الصويا لـ 30 ألف ونصف".

وأوضح أن سعر طن الذرة وصل لـ 10 آلاف جنيه عندما تدخلت الحكومة، بينما وصل سعر الطن اليوم لـ16 ألف جنيه، مستطردا: "هناك مجموعة مسيطرة على هذا الوضع؛ والمواطن هو المتضرر".

وأردف: "النهاردة حرام سعر كيلو الدجاج يصل لـ80 جنيها والبيض بـ113جنيها؛ دي أسعار غير منطقية بالمرة وغير عقلانية".