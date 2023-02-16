فريق التدخل السريع ينقذ مسنا في الاسكندرية

تدخل فريق التدخل السريع التابع لوزارة التضامن في محافظة الإسكندرية؛ لإنقاذ مسن يبلغ من العمر 75 عامًا يتواجد في الشارع بلا مأوى.

ووجهت مديرة مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية بإيداعه أحد دور الرعاية وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية للمسن المريض الذي كان يعاني من وجود جروح متعددة بالجسم، ولديه كسر قديم بالمفصل ما أدى لعدم قدرته على التحرك، وكان يعالج بأحد المستشفيات وأنهى علاجه، وليس له مأوى واتخذ الشارع مكانا له.

ويتلقى فريق التدخل السريع المركزي شكاوى وانتهاكات دور الرعاية الاجتماعية على الخط الساخن 16439، وبلاغات الأطفال والكبار والأسر بلا مأوى والحالات الإنسانية على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء على الخط الساخن 16528.