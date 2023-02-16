وزير الزراعة: نقدم كل الدعم لمزارعي ومستثمري جنوب سيناء

قال الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن وزارة الزراعة حريصة على تقديم الدعم لمزارعي جنوب سيناء، وكل المستثمرين الذين يسعون للاستثمار في مجال الزراعة، والاستزراع السمكي والداجني، خاصة أن جنوب سيناء من المحافظات التي تزخر بموارد متعددة، وطبيعة بكر تشجع على التوسع في الزراعة.

ووجه وزير الزراعة، بضرورة الاهتمام بملف تقنين أوضاع المزارعين بجنوب سيناء، لجذب الاستثمارات الزراعية على أرض المحافظة، ما يحولها إلى سلة غذائية تلبي إحتياجات المواطنين بالمدن كافة، وتمتد أيضا إلى توفير إحتياجات القطاع السياحي بالمنتجعات السياحية.

وأشار إلى أن زراعة المحاصيل الشتوية وعلى رأسها محصول القمح الذي يعد من أهم المحاصيل الاستراتيجية، نجحت زراعته بجنوب سيناء، وهذا يعد خطوة هامة لتطوير القطاع الزراعي بالمحافظة.

جاء ذلك اليوم الخميس، خلال زيارة وزير الزراعة لمزارع طور سيناء، يرافقه اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، ومبروك الغمريني، رئيس مدينة الطور، والدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.