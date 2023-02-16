فؤاد السنيورة: الرئيس رفيق الحريري تسلم لبنان بلدا مدمرا وسعى لإنقاذه

قال فؤاد السنيورة، رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، إن الرئيس الراحل رفيق الحريري، تسلم لبنان بلدا مدمرا بكل معنى الكلمة، ذاكرًا أنها كانت واقعة تحت تأثير النظام السوري، والرئيس حافظ الأسد.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «ثم ماذا حدث» الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «رفيق الحريري كانت لديه كمية كبرى من المشكلات؛ بداية من أنه كان يتوجب على الدولة اللبنانية في نهاية عام 1992 دينا عاما قدره 3 مليارات دولار، وكان على الرئيس الحريري أن ينظر في كيفية معالجة هذه المشكلات المتعاظمة».

واستطرد: «كذلك مشكلات الحالة الاجتماعية التي وصل إليها اللبنانيون آنذاك، من انهيار في المستوى المعيشي، كما كان لديهم توقعات وآمال لإنقاذهم».

وذكر رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، أن الرئيس الحريري كان محبًا لبده وصاحب مبادرات، وضحى من أجل لبنان قبل أن يصبح رئيسا للحكومة، معقبًا: «لكن واجهته مشكلات تقتضي تدبير الموارد، وهذا ما سعى إليه، وكان همه استعادة دولة لبنان واستعادة قرارها الحر، وكان يريد النهوض بلبنان ويسعى لاقتناص الفرص».