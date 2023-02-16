حملة لمراجعة تراخيص المحال بحي حدائق القبة شمال القاهرة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• غلق وتشميع مطاعم وكافيهات بدون ترخيص.. وتحسين ضغط المياه بشارع الخليج المصري

شن محمد عبدالوهاب، رئيس حي حدائق القبة، شمال محافظة القاهرة، حملة بالتنسيق مع إدارة المتابعة الميدانية والمحلات والإشغالات، لمراجعة تراخيص المحال والسوبر ماركت بشارع بورسعيد، ومتابعة توفير السلع الغذائية ورفع التعديات والإشغالات بنطاق الحى.

وأوضح عبدالوهاب، اليوم الخميس، أن الحملة استهدفت غلق وتشميع مجموعة مطاعم وكافيهات وكافتريات مدارة بدون ترخيص، مؤكدًا تحسين ضغط المياه بشارع الخليج المصري منطقة المليحة.

ووجه بسرعة الانتهاء من تطوير رصيف شارع بورسعيد وتركيب بلاط إنترلوك وبلدورات بنطاق الحى، منوهًا بتجديد كابلات الإنارة بشارع البحتري والخندق وتركيب كشافات ليد جديدة لإضاءة المنطقة.