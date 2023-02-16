ريهام عبد الغفور: اختياراتي تحمل قدرا كبيرا من المجازفة

أكدت الفنانة ريهام عبد الغفور، حماسها للتجارب الفنية الجديدة والتي تكون غنية بالتفاصيل النفسية والمركبة، لافتة إلى أنه لا يمكن أن ترفض تقديم تلك التجارب والدخول في عالمها الخاص.

وقالت عبد الغفور، في تصريح اليوم الخميس، إن الجمهور يرغب في رؤية أعمال من خارج الصندوق غير التي تعود على مشاهدتها، مشيرة إلى أن اختياراتها فيها قدر كبير من المجازفة ولكن بشكل فيه متعة كبيرة.

كما أعربت عن سعادتها بالمشاركة في موسم رمضان المقبل مع الفنان محمد ممدوح من خلال مسلسل "رشيد"، مؤكدة أن دورها خلال أحداث المسلسل سيكون مميزا ومختلفا، كما أنها متحمسة لتقديمه.

وأشارت إلى أنها محظوظة بالمشاركة في المسلسل الذي يستعرض جوانب إنسانية مختلفة وأحداثه مكتوبة بحرفية كبيرة ، لافتة إلى أنها قامت بالتحضير لتفاصيل الدور وأبعاد الشخصية وطبيعة حالتها لتحديد الطريقة التي يمكن التعبير بها جيدا من خلال عقد جلسات نقاش حتى الوصول إلى التعايش مع الدور بشكل كامل.

وأكدت أن العامل الأساسي لقبول المشاركة في أي عمل فني هو الدور الجيد والمناسب لها الذي تخرج منه مستفيدة، مشيرة إلى أنها تنتقي أدوارها بشكل جيد وتفضل تقديم الشخصيات والأدوار المختلفة عليها.

وتدور أحداث مسلسل "رشيد"، الذي يتكون من 15 حلقة، في إطار شعبي حول شخص ينتمي إلى الطبقة المتوسطة يتعرض لحادث يقلب حياته رأسا على عقب، ويتعرض للخيانة من أقرب أصدقائه ويُتهم بقتل صاحب العمل ليدخل بعدها السجن، ويسعى جاهدا للدفاع عن نفسه في سبيل الحصول على البراءة.

يشارك في بطولة المسلسل سيد رجب، وتامر نبيل وخالد كمال وتأليف وسام صبري، وإخراج مي ممدوح.