بلجيكا تعين مفوضا وطنيا لشن حملة ضد عصابات المخدرات

قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، اليوم الخميس، إن بلاده تعتزم تعيين مفوض وطني لقيادة حملة البلاد ضد عصابات المخدرات.

وذكرت وكالة أنباء البلجيكية "بيلجا" أن هدف المنصب هو تنسيق الحملة الوطنية وضمان أن يتم تنفيذ العمليات بكفاءة.

ويأتي التعيين في إطار حزمة إجراءات شاملة لاستهداف عصابات المخدرات، بما في ذلك مضاعفة أعداد قوات الشرطة البحرية من 116 إلى 312 بحلول نهاية ولاية الحكومة.

وكتب دي كرو عبر موقع تويتر أن "هذه المعركة تمثل أولوية قصوى"، معطيا تفاصيل عن فرض غرامات باهظة على تعاطي الكوكايين وخطط لفحص طاقم عمل موانئ بلجيكا أمنيا بعد القبض على مجموعة في تحقيقات بشأن فساد.

وذكرت وكالة بيلجا أن الفحوصات الأمنية ستشمل 16 ألف شخص، وقد يتم منع أفراد الطواقم الذين يتبين أنهم متورطون في تهريب المخدرات من دخول الموانئ لمدة 20 عاما.

وقالت وزيرة الداخلية أنيليس فيرليندن أن جهازا أمنيا جديدا مؤلفا من 86 شرطيا سيعزز أمن ميناء أنتويرب.

كما تعهدت الحكومة البلجيكية بتعزيز التعاون الدولي من أجل مكافحة عصابات المخدرات، وتعزيز صلاحيات السلطات المحلية لإغلاق الشركات المرتبطة بغسل الأموال.

يذكر أن السلطات البلجيكية والهولندية صادرت ما إجماليه نحو 160 طنا من الكوكايين في موانئهما العام الماضي، حسبما أعلنت سلطات الجمارك في بلجيكا وهولندا الشهر الماضي.

وبحسب التقرير، تمت مصادرة حوالي 109 أطنان في أنتويرب البلجيكية، وهو رقم غير مسبوق. وفي عام 2021 تم العثور على نحو 90 طنا من المخدر في المدينة.

كما تمت مصادرة نحو 47 طنا من الكوكايين العام الماضي في ميناء روتردام الهولندي، بما يقل كثيرا عن الكمية المصادرة في العام السابق، بحسب بيان سلطات الجمارك. وتمت مصادرة 70 طنا من المخدر في ميناء روتردام في 2021.

وعثر محققو الجمارك في ميناء فليسينجن الصغير جنوب غربي هولندا على حوالي 4 أطنان من الكوكايين، أي نحو ضعف الكمية التي تم العثور عليها في العام الماضي.