خبير تركي يحذر من خطورة أنقاض الزلزال على حياة الملايين بالمناطق المنكوبة

طالب خبير تركي بالتخلص بشكل آمن من نفايات المباني المنهارة، أو المخاطرة بتفشي الأمراض بين ملايين السكان المحليين في جميع أنحاء 11 مدينة تركية ضربها الزلزال.



ووفقا لبيانات حكومية، تعرض أكثر من 60 ألف مبنى إما للانهيار أو لأضرار بالغة في تركيا وحدها.



وقال بولنت أوزمين الأكاديمي المتخصص في إدارة الكوارث بجامعة غازي في أنقرة، اليوم الخميس، إن "معظم المباني المنهارة كانت قديمة، وكانت تحتوي على مواد خطيرة مثل الأسبستوس".



وقال أزمين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن مادة الأسبستوس يمكن أن تتسبب في الإصابة بالسرطان، بينما ينشأ عن مواسير الصرف الصحي المتضررة من الزلزال مخاطر اختلاط مياهها بمياه الشرب أو بمناطق زراعية، ما يتسبب في تفشي مرض الكوليرا.



وقال أوزمين، إن إدارة المخلفات بتخطيط جيد لا تزال "أولوية أولى" في الأسابيع والأشهر المقبلة.



وذكرت وسائل إعلام محلية، بما في ذلك صحيفة أيفرينسيل، اليوم الخميس، أنه يتم التخلص من الأنقاض في مجاري الأنهار بمحافظة أديامان، ما قد يؤدي إلى حدوث فيضانات أو اختلاطها بالمياه المتحجزة وراء أتاتورك، أحد أكبر السدود في تركيا.



وحذر أوزمين من أن حدوث تلوث محتمل لمياه المحتجزة وراء السدود في المنطقة، سيهدد صحة "ملايين السكان" على المدى الطويل.



وتعد المنطقة التي ضربتها الكارثة، مركزا رئيسيا للإنتاج الزراعي وتربية الدواجن والماشية في تركيا، من بين منشآت صناعية أخرى.