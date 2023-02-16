سفير بولندا لدى ألمانيا ينتقد برلين لعدم رغبتها في مناقشة القضايا المتعلقة بأوكرانيا

انتقد سفير بولندا لدى ألمانيا داريوش بافلوس، برلين لعدم رغبتها في مناقشة القضايا المتعلقة بأوكرانيا.

وقال بافلوس لصحيفة كولنر شتات أنزيجر الألمانية في تعليقات ستنشر اليوم الخميس إن وارسو كانت تحاول التواصل مع المستشار الألماني أولاف شولتس لكن ذلك لم يكن سهلا.

وأضاف: "لا نحصل على مواعيد للاستشارات القصيرة والسريعة. هذا مخيب للآمال في بعض الأحيان".

كما دافع بافلوس عن وارسو لضغطها على برلين بشأن شحنات الأسلحة لكييف، لا سيما فيما يتعلق بقرار تزويدها بدبابات قتال رئيسية، للدفاع عن نفسها ضد الغزو الروسي.

وقال السفير إن موقف الحكومة الألمانية "المتردد" بشأن هذه المسألة لم يكن مفهوما لوارسو. وأضاف: "إما أن تساعد، أو لا تفعل".

كما أكد بافلوس أن بلاده مستعدة وقادرة على الوفاء بوعودها الخاصة فيما يتعلق بتسليم الدبابات إلى كييف، بعد أن أثارت تقارير حديثة مخاوف بشأن حالة الدبابات البولندية وقدرتها التشغيلية.

وقال بافلوس إن "بولندا منفتحة على كل ما يساعد أوكرانيا"، ردا على سؤال يتعلق بمسألة إرسال طائرات مقاتلة.

وأضاف أن وارسو تتفهم الطلب الأوكراني وستكون مستعدة لإرسال طائرات مقاتلة سوفيتية الصنع، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستتطلب إجماعا سياسيا بين حلفاء الناتو بالإضافة إلى "قرار شجاع".