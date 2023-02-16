تفقد نواب لجنة السياحة والطيران المدني، برئاسة النائبة نورا علي، مدينة طابا، وتفقدت عددًا من المعالم المدينة، بجانب الموقف المركزي التي التقت خلاله بالسائقين للاستماع لمطالبهم وشكواهم.

ووجهت النائبة نورا علي، تساؤلا عن خطة تطوير الموقف وموعد الانتهاء منه، ومدى تحديد تعريفة الركوب، وأجاب رئيس مجلس المدنية بأنه تم وضع خطة التطوير، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المقبل والمقرر الانتهاء منه أكتوبر 2023.

وزارت اللجنة ميناء طابا البري، وتفقدت السوق الحرة، واستمعت للمسؤولين عن اجراءات التفتيش والسلامة، ومعدلات الحركة السياحية، وتوقيتات الذروة، وأوصت النائبة نورا علي بضرورة تعديل رسوم العبور لتدفع بالدولار بدلًا من الجنيه، لزيادة دخل الدولة من العملة الصعبة، حيث أكد المسؤولون وجود دراسة جاهزة بخصوص هذا الأمر.