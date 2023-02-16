 الإمارات: مبادرات إنسانية تشهدها المرحلة القادمة لمنكوبي الزلزال في سوريا وتركيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الإمارات: مبادرات إنسانية تشهدها المرحلة القادمة لمنكوبي الزلزال في سوريا وتركيا

أبوظبي - أ ش أ
نشر في: الخميس 16 فبراير 2023 - 11:06 ص | آخر تحديث: الخميس 16 فبراير 2023 - 11:06 ص
أكد رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الدكتور حمدان مسلم المزروعي، أن تقديم الإمارات 50 مليون دولار إضافية لإغاثة المتضررين من الزلزال في سوريا، يجسد حرصها على تعزيز استجابة الإمارات الإنسانية لصالح المتأثرين من الكارثة، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد نقلة نوعية في مبادرات الدولة الإنسانية والتنموية في المناطق الأكثر تضررا من الكارثة.

وقال المزروعي -في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الخميس- إن الإمارات كانت من أوائل الدول التي استشعرت مسؤوليتها تجاه ضحايا الزلزال في كل من سوريا وتركيا، وتحركت منذ اللحظات الأولى للكارثة، وسخرت إمكاناتها المادية والبشرية واللوجستية وحشدت كوادرها التطوعية ومنظماتها الإنسانية لإحداث الفرق المطلوب في جهود الإغاثة الدولية، والحد من تداعيات الكارثة على المتضررين.

ولفت إلى أن الإمارات ماضية في تعزيز خططها الإنسانية والإغاثية على الساحتين السورية والتركية، وتوفير المزيد من الاحتياجات الإنسانية في المجالات الغذائية والصحية والإيوائية للأشقاء في البلدين.

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