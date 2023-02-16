باحث سويسري يعثر على نوع جديد من الفطر أثناء نزهة لتناول الغداء

عثر خبير سويسري في الفطر على أنواع جديدة من الفطر أثناء قيامه بنزهة لتناول الغداء.

وتم هذا الكشف بواسطة باحث في المعهد الاتحادي السويسري لأبحاث الغابات والثلوج والمناظر الطبيعية في عام 2018، أمام مدخل مكتبه في بيرمنسدورف.

ولاحظ الباحث أكواب صغيرة لفطر عيش الغراب باللون الرمادي والبيج والتي كانت تنمو على شجرة التنوب في حديقة معهد الأبحاث.

واتضح في وقت لاحق أنه اكتشف نوعا جديدا تماما من الفطريات.

وأعلن المعهد اليوم الأربعاء أنه تم العثور على هذا النوع من الفطريات منذ ذلك الحين في نحو 130 موقعا، في مراعي الغابات والغابات الجبلية في جورا وجبال الألب وأيضا في الغابة السوداء.