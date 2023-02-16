الصين تستأنف رحلاتها الجوية المنتظمة مع 58 دولة

استأنفت الصين رحلات الركاب المنتظمة مع 58 دولة بعد أن رفعت الدولة بعض قيود كوفيد -19 على رحلات الركاب الدولية اعتبارا من 8 يناير 2023.

وقال شانج كيجيا، المسؤول في إدارة الطيران المدني الصينية، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إنه خلال الفترة من 6 إلى 12 فبراير الجاري، قامت حوالي 98 شركة طيران محلية وأجنبية بتسيير 795 رحلة، بزيادة 65 بالمائة عن الفترة من 2 إلى 8 يناير.

وأضاف أن سوق النقل الجوي المحلي سيواصل التوسع السريع، ومن المرجح أن يتساوى حجم الرحلات بل ويتجاوز مستوى ما قبل تفشي الوباء، بحسب وكالة أنباء "شينخوا" الصينية.

كما توقع شانج زيادة عدد الرحلات الدولية بشكل أكبر، مدفوعة بالاستئناف التدريجي للطلب على الأعمال التجارية الدولية والسياحة والتعليم.