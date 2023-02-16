عرضت فضائية «LBC» اللبنانية، مقطع فيديو يرصد إقدام محتجين على إحراق البنوك في لبنان، وذلك تزامنًا مع تزايد غضب الشارع، بعد بلوغ سعر الدولار في السوق السوداء لـ80 ألف ليرة.



وبحسب ما نشره موقع «النهار» اللبناني، أقدم محتجّون على إحراق مدخل فرع بنك عوده في بدارو والخالي من الموظفين حاليًا. كما أحرق آخرون مدخل «فرنسبنك» في المحلّة.



كذلك، قطع عدد من المحتجين السير على طريق قصرنبا - بدنايل في اتجاه بعلبك وطريق قصرنبا - تمنين في اتجاه زحلة، احتجاجًا على ارتفاع سعر الصرف وتردّي الأوضاع المعيشية.



وأفاد مراسل وكالة «سبوتنيك» في لبنان، اليوم الخميس، بمهاجمة نشطاء من «جمعية صرخة المودعين» عدد من المصارف في بيروت، ومحاولة حرقها وتحطيمها.



ورصدت عدسة «سبوتنيك» إلقاء عدد من المودعين عبوات حارقة على أحد الأبنية، ما تسبب باحتراق واجهة أحد البنوك في العاصمة بيروت.



وتوجهت فرق الإطفاء بشكل عاجل إلى المكان، وأطفأت الحريق الذي التهم الواجهة الخارجية للمبنى.



